В начале декабря в Петербурге температура воздуха опустится до минус 15 градусов

В Петербург в начале декабря придут сильные заморозки до минус 15 градусов. Об этом 27 ноября сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня днём температура также останется отрицательной и составит -1…-3 градуса. И только отсутствие снега пока делает картину наступившей зимы не полной. Уже в воскресенье выходящий с юга циклон принесёт снегопады, которые продолжатся до начала декабря. К 1 декабря высота снежного покрова в Петербурге может превысить 10 см, а по области местами окажется и выше 20 см», — рассказал на своей странице в Facebook синоптик.

Он также отметил, что холода задержатся в Северной столице до конца первой декады декабря. Все это время температура воздуха в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы.