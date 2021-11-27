Петербуржцев предупредили об усилении ветра во второй половине дня

Жителей Петербурга проинформировали о резком ухудшении погодных условий. Об усилении ветра горожане узнали из сообщения ГУ МЧС.

На территории города вечером ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а уже в воскресенье петербуржцев ждет первая метель.

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Завтра велика вероятность гололедицы. Температура воздуха опустится до минус 2 — 4 градуса.