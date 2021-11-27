Гимнастический комплекс «Динамо» в Петербурге откроется к Новому году

После капитального ремонта в Красногвардейском районе откроется гимнастический комплекс «Динамо». Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение ускорить процесс и открыть комплекс к Новому году. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Глава города нанес визит ГБУ «Спортивная школа № 2» на Пискаревском проспекте, 23, в ходе рабочего объезда. Стоимость ремонта помещений, общей площадью 1800 квадратных метров, составила более 114 миллионов рублей.

«К концу декабря надо, чтобы дети ушли пришли и начали заниматься. Поставьте елку, устройте праздник. К Новому году чтобы центр был открыт!» – поручил ответственным градоначальник. Он также отметил, что возьмет объект под личный контроль.