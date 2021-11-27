Жителей Петербурга предупредили о метели в воскресенье

Петербуржцев оповестили о надвигающейся на город непогоде. Сообщения с предупреждением о возможной метели 28 ноября горожане получили от управления МЧС.
«28 ноября в Санкт-Петербурге ожидается умеренный снег, местами метель. порывы ветра до 15 метров в секунду», — подтвердили информацию в пресс-службе ведомства, сославшись на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Также сообщается, что днем в городе будет преобладать облачная погода с температурой около минус 2-4 градусов. По прогнозам синоптиков, к 1 декабря снежный покров в Петербурге может достигнуть 10 см.