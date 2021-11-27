Власти Петербурга окажут помощь в создании парка «Патриот»

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил оказать помощь в создании филиала парка «Патриот». Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вопрос был вынесен на онлайн-обсуждение с главой министерства обороны Сергеем Шойгу. Беглов отметил, что у города есть необходимость как в патриотическом воспитании молодежи, так и в развитии общественных пространств.

В рамках проекта город восстановит памятники военно-морской славы России на территории Кронштадтского района. Кроме того, глава города объявил о создании 52 отряда «Юнармии» в которые вошли более восьми тысяч человек.