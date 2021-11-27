Метро в Кудрово обойдется Ленобласти в 57 млрд рублей

Стоимость строительных работ станции метро «Кудрово» власти Ленинградской области оценили в 57 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленобласти по транспорту Сергея Харлашкина.

Харлашкин отметил, что для строительства метро в Ленобласти уже подготовлен проект планировки территории и оформлен заказ на пробивку тоннеля от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово.

«Соглашение между Петербургом и Ленинградской областью было подписано ещё в 2013 году. Область в своей части сделала проект планировки территории, предоставила место для строительства депо, город, в свою очередь, выполнил предпроектные работы», — заявил зампред.