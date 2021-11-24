В петербургском парке Сосновка к ноябрю 2022 года отремонтируют шахматно-шашечный павильон

В Выборгском районе Петербурга к 1 ноября 2022 года будет отремонтирован шахматно-шашечный павильон. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме игрового павильона будет благоустроена прилегающая к нему территория. С просьбой провести ремонтные работы обратился к губернатору инструктор по спорту районного Центра физической культуры, спорта и здоровья, гроссмейстер Николай Негра.

«Парк Сосновка уже давно стал популярным местом среди любителей игры в шахматы и шашки. Находящийся там павильон требует полной замены. Нужно создать комфортные условия для любителей интеллектуальных игр», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.