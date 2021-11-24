На северо-востоке Петербурге откроется площадка для собак

В Красногвардейском районе Петербурга откроется площадка для дрессировки и выгула собак. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Новая площадка для собак появится на углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской. Ранее с просьбой о ее строительстве обращалась к губернатору Петербурга Александру Беглову местная жительница. Градоначальник поручил установить необходимое оборудование к 1 августа 2022 года.

«Земельный участок является территорией общего пользования, он расположен вне границ жилых кварталов. Площадка никому не будет мешать, при этом будет обеспечена благоприятная среда для выгула собак. В районе много ответственных владельцев, занимающихся дрессировкой, активными видами спорта с собаками. Такая площадка очень нужна», — прокомментировал новость глава города.