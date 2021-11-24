В Петербурге на снегоплавильный пункт прибыл первый КАМАЗ

Первые петербургские снегоплавильные пункты начали свою работу в среду. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Первый снегоплавильный пункт, на который в этом сезоне приехал первый КАМАЗ со снегом, находится в Зеленогорске. Всего на территории Северной столицы работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных. Вместе они готовы принимать до 101,5 тысячи кубометров снега в сутки.

«Снежные пункты заранее подготовлены к зимнему сезону, выполнен полный комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Важно, чтобы вывоз и утилизация снежных масс были организованы одновременно с уборкой улиц. От этого зависит экологическая ситуация в городе», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.