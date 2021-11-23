В Петербурге в среду ожидается сильный ветер и мокрый снег

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в среду. Ожидается мокрый снег и усиление ветра. Об этом 23 ноября сообщает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков завтра в Северной столице ожидается усиление ветра до 17 м/с, а также мокрый снег с дождем. Все это может создать на дорогах потенциально аварийную обстановку.

В Ленинградской области помимо осадков температура воздуха может опускаться ниже ноля, что может привести в возникновению на дорогах гололедицы.

Ночью в Северо-Западном регионе пройдет снег, который днем превратится в мокрый. Столбик термометра опустится -1…-9 градусов, а днем поднимется до -1 — +4 градусов.