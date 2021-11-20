В воскресенье в Петербурге ожидается мокрый снег и гололедица

В Петербурге завтрашний день начнется с мокрого снега и гололедицы. Об этом 20 ноября сообщается в прогнозе Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений, а завтра утром температура будет не выше двух градусов тепла. С понедельника в Петербург придет зима: минусовая температура установится также днем.