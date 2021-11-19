Новая сеть блинных заработала в Петербурге

В Петербурге открылась новая сеть заведений быстрого питания, в которой готовят блины. Об этом 19 ноября сообщают «Невские новости» со ссылкой на директора компании в Петербурге Андрея Черкасова.

Новая сеть блинных «БлинБери» откроет только на юге Северной столицы до 30 точек и станет главным конкурентом «Теремка», чьи представители не видят угрозы в новом игроке рынка.

По их мнению, тягаться с сетью, насчитывающей 309 точек, 146 из которых находятся в Петербурге и области, будет непросто. Также отмечается, что «Теремок» работает уже 22 года, что также дает компании весомое преимущество на рынке.