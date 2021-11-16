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Петербуржцам показали, как будет выглядеть метро «Парк Победы» после реконструкции

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© Фото: baltphoto

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Проект похож на концепцию 2020 года.

Смольный опубликовал проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы», который обсуждался полтора года назад. Об этом 16 ноября сообщает «Фонтанка». 

Решение, судя по дате в реестре, было принято еще на прошлой неделе. Проект сопровождает иллюстрация будущего вестибюля, авторства Архитектурной мастерской Сахновского.

Скорее всего речь идет о той же самой концепции, которую обсуждали в 2020 году. По ней вход на станцию сделают со стороны Бассейной улицы, а торговые площади с Кузнецовской. 

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