Для реставрации конки у «Василеостровской» выделят 2,5 млн рублей

В Василеостровском районе Петербурга стартовал демонтаж конки, стоящей прямо у метро «Василеостровская». Об этом 16 ноября сообщает «Петербургский дневник».

«Вся металлическая часть – несущие конструкции вагона-трамвая требуют серьезной реставрации. Частично конструкция прогнила насквозь. Привести в порядок предстоит подиум, на котором стоит конка, а также ограждение по ее периметру. Мы также обновим деревянную обшивку конки», – поделился планами по реставрации руководитель мастерской Владимир Таран.

Кроме самой конки, специалисты также отреставрируют скульптурной группе с лошадьми.

«К счастью, лошади пострадали меньше всего, но поработать есть с чем: мы восстановим уздечку, вернем отсутствующие элементы, перекрасим лошадей. Мы постараемся провести реставрацию быстро, чтобы уже к февралю 2022 года (контракт с заказчиком заключен на три месяца. – Ред.) петербуржцы увидели обновленную конку», — рассказал мастер.

Стоимость реставрационных работ оценивается в 2,5 миллиона рублей.