Петербургский метрополитен получил новый состав

В Петербурге на Кировско-Выборгской линии метро в скором времени начнет курсировать новый восьмивагонный состав. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В настоящее время вагоны проходят приемку и подготовку. Только после этого их запустят на линии.

Отмечается, что вагоны имеют более плавный ход, также они отличаются энергоэффективностью, которая позволяет экономить до 15% электроэнергии. Внутри находятся электронные табло, которые показывают информацию о маршруте.

Кроме того, в составе первый и последний вагоны приспособлены для поездок маломобильных категорий граждан. При помощи специальных приспособлений можно без труда закрепить кресло.

Состав станет последнем в поставке по контракту 2016 года для 1-й линии метро.