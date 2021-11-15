В Петербурге во вторник возможно усиление ветра до 15 метров в секунду

Во вторник в Петербурге ожидается усиление западного ветра до 15 метров в секунду. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

В Северной столице во вторник возможно ухудшение погодных условий. Скорость юго-западного, западного ветра усилится от 7 до 12 метров в секунду. Временами его порывы могут достигать 15 м/с.

Ранее сообщалось, что температура в Петербурге вернулась в нормальным климатическим значениям. Максимальной температурой в ближайшие дни будет 2 градуса тепла.