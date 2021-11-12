Петербургские школьники к Синичкину дню смастерили 200 кормушек

В Петербурге к Синичкину дню школьники смастерили 200 кормушек для птиц и передадут их Смольному. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Домики для птиц развесят по всему городу — в садах, парках и скверах. Первые появятся уже в скором времени в приморском парке Победы.

«Всего к Синичкиному дню в Санкт-Петербурге по инициативе Российского движения школьников и Комитета по образованию более 3000 детей и активистов смастерили 1000 авторских кормушек для птиц. Большую их часть развесят на пришкольных территориях и во дворах домов», — поделились представители Смольного.