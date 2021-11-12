Беглов назначил новых руководителей Петроградского и Калининского районов

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил новых глав Петроградского и Калининского районов, а также комитета по благоустройству. Об этом 12 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-служба Смольного.

Василий Пониделко займет пост главы комитета по благоустройству. До этого он возглавлял администрацию Калининского района. Его место займет Иван Громов. А руководителем Петроградского района станет Владимир Омельницкий.

Ранее сообщалось, что среди депутатов Заксобрания Петербурга привиты уже 96 процентов.