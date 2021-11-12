Жители Петербурга заметили в небе яркую вспышку

В Петербурге горожане заметили вечером в небе яркую вспышку и поспешили поделиться увиденным в соцсетях. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Необычное явление вечером 11 ноября увидели также жители Ленинградской области и Карелии, они отметили, что в некоторых поселках одновременно со вспышкой в домах на несколько секунд погас свет.

Автомобилисты выложили в сеть множество видеозаписей с видеорегистраторов. На одном из них видно не один, а сразу несколько светящихся объектов, движущихся к земле.

Одни очевидцы полагают, что это был метеор. Другие считают, что шаровые молнии. Отмечается что падение объекта сопровождалось зеленой вспышкой и громким треском.