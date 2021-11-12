В Петербурге из-за возможного подъема воды в Неве закрыли затворы дамбы

Из-за прогнозируемого подъема уровня воды в Неве на дамбе частично закрыли затворы. Об этом 12 ноября сообщается на странице Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга в социальной сети Instagram.

«В связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений близких к критическим, принято решение о частичном задействовании комплекса защитных сооружений. В 02:50 12.11.2021 закрыто судопропускное сооружение С-2, закрываются затворы всех шести водопропускных сооружений», — сказано в опубликованном посте.

Отмечается, что корабельный фарватер открыт для движения судов, а автомобильная магистраль работает штатно.