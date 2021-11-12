На Дворцовой площади полностью отключали уличное освещение

В Центральном районе Петербурга «Ленсвет» полностью отключил подсветку Дворцовой площади. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отключение произошло накануне поздно вечером. Горожане обратили внимание на погрузившуюся во мрак площадь и стали выкладывать фото в социальных сетях.
Представители СПб ГУ «Ленсвет» пояснили, что отключение связано с работами по созданию мультимедийной программы.
Кроме Дворцовой площади отключение затронуло Большую Морскую улицу, Певческий мост, а также участок Большой Морской улицы от Невского проспекта до арки Главного штаба.