Петербуржцы заметили в небе «неопознанный летающий объект»

Жители Петербурга наблюдали вечером в небе светящийся объект, напоминающий метеор. Об этом 11 ноября сообщает «Комсомольская правда».
Свечение в небе заметили сразу в нескольких районах города. Фотографиями и видео горожане активно делились в социальных сетях.
«Время падения сегодня, 11 ноября, в 17:40, на регистраторе моем неправильная дата отображается. Это похоже на болид (небольшой яркий метеор – Прим.Ред.). Чтобы понять, где упал, нужен второй наблюдатель, можно угол примерный вычислить. Судя по отблеску на облаках, 50-90 км. В той стороне полигон. Но объект точно из космического пространства вошел», — рассказал один из очевидцев.