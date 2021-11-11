Синоптики обещают петербуржцам снежную зиму

Зима в Петербурге в этом году может быть очень снежной. Об этом 11 ноября сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

Он прогнозирует незначительные отступления от климатической нормы — не более 2-х градусов. Также Колесов отметил, что прогнозирование погоды на Новый год представляется невозможным.

«В нашем регионе оттепели очень часты, всё зависит от проходящих с Атлантики циклонов. Рассчитать, какую воздушную массу вынесет этот циклон, например на Новый год, невозможно. Также непредсказуемо его движение... У нас в декабре может наблюдаться +10 градусов. Бывает так, что в Ленинградской области за Волховом стоит зимняя снежная погода, а здесь, у залива в Петербурге, слякоть и снега практически нет», — заявил синоптик.