В Петербурге проходят последние испытания «зеленой волны» на Суворовском проспекте

В Центральном районе Петербурга на Суворовском проспекте последние испытания проходит проект «зеленая волна». Об этом 11 ноября сообщает городской комитет по транспорту.

Проект призван обеспечить приоритет общественному транспорту на Суворовском проспекте. Для этого на перекрестках проспекта с 4-й, 6-й и 7-й Советскими улицами будут установлены и подключены светофорные объекты.

До конца ноября специалисты проведут последние испытания светофорного приоритета при помощи специальных датчиков и антенн распределённой системы управления. Устройства будут считывать общественный транспорт и регулировать точность его расписания.

Объекты связаны между собой и Центром управления дорожного движения оптоволоконной линией связи, которая позволяет управлять перекрестками скоординированно.