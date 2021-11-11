Правительство может отказаться от строительства ВСМ между Петербургом и Москвой

Российские власти обсуждают отказ от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом 11 ноября сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас в правительстве идет речь о переносе сроков или полном отказе от строительства. РЖД предстоит заново оценить перспективность проекта учитывая поручение президента России Владимира Путина.
По итогам совещания, проект протокола предусматривает «оптимизацию проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».
В качестве альтернативы ВСМ предлагается грузовой ход между двумя столицами. На этом варианте настаивает РЖД.