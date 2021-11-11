Петербург занял тринадцатое место в рейтинге снежных городов России

В рейтинге снежных российских городов Петербург занял почетное тринадцатое место. Об этом 11 ноября сообщают аналитики «Яндекс.Погоды».

Всего в рейтинге 15 городов-миллионников. Первое место по России занял Челябинск с 181 см снежного покрова, Москва заняла 7-е место (114 см), а Петербург 13-е (86).

Меньше чем в Северной столице снега выпадает только в Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см).

Отмечается, что первый снег на Неве выпадает во второй половине октября. В среднем продолжительность осадков составляет 102 дня в году.