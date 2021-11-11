В Петербург ненадолго пришло аномальное тепло

Солнечная и аномально теплая погода пришла в Петербург в ноябре, но совсем ненадолго. Об этом 11 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По словам синоптиков, температура в Северной столице поднимется до 5-7 градусов тепла. Ночью столбик термометра незначительно опуститься до плюс 4–6. Существенные осадки в течение дня не ожидаются, ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

«Яндекс» также сообщает о низкой облачности и уточняет, что такая погода за 57 лет наблюдений была всего дважды.