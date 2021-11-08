Ленинградский зоопарк показал, как греются чилийские белки

Сотрудники Ленинградского зоопарка на Петроградской стороне Петербурга решили показать успевшим замерзнуть горожанам, как греются чилийские белки. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети Instagram.

В зоосаде проживает целое семейство чилийских белок — дегу. Их фотографиями в социальных сетях поделились сотрудники.

На кадрах видно, как животные греются, прижимаясь друг к другу. Также работники зоопарка отметили, что дегу очень смышленые зверьки, а также очень плодовитые.

«Размножаются дегу очень и очень активно, поэтому не удивляйтесь, если к вашему приходу в гости их станет еще больше в вольере. Только посмотрите, как эти пушистые крохи коротают ноябрьские деньки! Надеемся, эти выходные вы провели точно так же, согреваясь объятиями самых близких», — пишут на своей странице представители зоосада.