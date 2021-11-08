В центре Петербурга завершается ремонт фасада особняка купчихи Натальи Ильиничны Обуховой

Жители Виленского переулка оценили качество работ по восстановлению фасада исторического здания особняка купчихи Натальи Ильиничны Обуховой. Об этом 8 ноября сообщают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Целое лето и осень местные жители не давали спуску подрядчику, бдительно следили за реставрацией лепнины, контролировали ремонт кованого козырька над центральным входом. Берите с них пример, друзья!», — пишут местные активисты о ходе работ.

Рабочим осталось докрасить лишь несколько участков с внутренней стороны здания, после чего ремонт будет официально завершен.