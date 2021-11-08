В Петербурге весь день будет идти дождь со снегом

Погода в Петербурге продолжает ухудшаться. Сегодня в городе пройдут дожди с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до 2 градусов тепла, которые будут ощущаться как -5. Об этом 8 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем в Северной столице будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, сегодня выпадет 15% от месячной нормы осадков. Атмосферное давление останется низким — около 745 мм рт. ст.