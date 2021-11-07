В Новой Голландии начали заливать каток

В Адмиралтейском районе Петербурга на территории общественного пространства Новая Голландия начали заливать каток. Об этом 7 ноября сообщает «Фонтанка».

На месте зеленого газона установили ограждения и приступили к заливке катка. Дата его открытия пока неизвестна. В прошлом году посетители смогли выйти на лед уже 14 ноября.

Ледовое поле площадью более 2000 квадратных метров не тает даже при 10 градусах тепла за счет специальной системе охлаждения.