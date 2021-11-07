Жители северных районов Петербурга наблюдали ночью северное сияние

В Петербурге жители Выборгского района запечатлели ночью северное сияние. Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Природное явление было замечено в районе станции метро «Парнас» в районе 23:40 — 23:50, а в к половине первого ночи сияние превратилась в зеленый туман.

Так же северное сияние удалось заснять фотографам в районе Соснового Бора на южном береге Финского залива 5 ноября. Тогда природное явление радовало местных жителей несколько часов.