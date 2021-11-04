Петербургскому «Горэлектротрансу» выделят дополнительные 5,3 млрд

В Петербурге на приобретение подвижного состава «Горэлектротрансу» будет выделены дополнительные 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Проект бюджета города на 2022 — 2024 годы, одобренный губернатором Петербурга Александром Бегловым, будет увеличен еще на 5,3 млрд рублей. На эти средства будут приобретены новые подвижные составы для трамвайных и троллейбусных парков, а также вагоны метро.

Напомним, в первом чтении «Горэлектротрансу» выделили субсидию на увеличение уставного капитала в размере 10,2 млрд.