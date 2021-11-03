В Петербурге в ближайшие часы поднимется сильный ветер

В ближайшие несколько часов в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 3 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер в течение следующих трех часов значительно усилится. С одиннадцати до двух часов дня скорость воздушных потоков на высоте 25 метров составит около 12-14 метров в секунду.

Ранее также сообщалось, что в город пришли затяжные дожди. При этом температура воздуха останется выше климатической нормы и не опустится ниже 8-10 днем и 7-9 градусов ночью.