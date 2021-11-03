В Петербург пришли затяжные дожди

В Петербург в среду пришли затяжные дожди, но похолодания ждать пока не стоит. Об этом 3 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По информации синоптиков, в Северной столице все нерабочие дни окажутся дождливыми, при этом температура останется на уровне 8-10 градусов, что довольно тепло для последнего осеннего месяца. Ночью столбик термометра поднимется с 3–5 градусов до 7–9.

4 ноября в Северной столице прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня, а уже 5 ноября количество осадков заметно увеличится. Оба дня температура воздуха не будет опускаться ниже 8-10 градусов.