Эфко Challenge Biruch Run – нет ничего невозможного

Чтобы поддержать беговое движение в России, компания «ЭФКО» организовала забег Biruch Run на 10 км. Он прошёл как офлайн – в Москве, так и онлайн – по всему миру. В нём приняли участие не только опытные бегуны, но и люди, которые впервые в жизни смогли осилить 10 км. И это событие просто перевернуло их жизнь.

О необычном онлайн-старте рассказывают сами участники:

Наталья Титова, Батайск. Время в протоколе – 01:13:17

«Узнала про онлайн-забег ЭФКО на 10 км от журнала «Марафонец». Занимаюсь бегом несколько месяцев, но таких длинных дистанций ещё не бегала – осилила 10 км впервые в жизни.

Была цель – пробежать 10 км. Она стала реальностью. Это самый большой кайф. После финиша было такое состояние удовлетворения. И теперь я точно знаю – нет ничего невозможного. Бежала эти 10 км на Гребном канале. Самый важный критерий для меня – безопасность. Удобно и приятно бегать в парковой зоне.

А вообще выбрала для себя бег в качестве активности, потому что бег помогает мыслить, наводит порядок в голове и в жизни. Надеюсь, что в будущем обязательно пробегу и 12 км, и 15 км!»

Екатерина Кобялко, Гомель. Время в протоколе – 57:26

«Пробежала десятку впервые в жизни. Обычно бегаю по 6-8 км, не больше. Преодолела дистанцию нормально, легко. Хотя я занимаюсь бегом совсем недавно – не больше года.

На самом деле бегать никогда не любила. Люблю кататься на лыжах. Но чтобы показать результаты, нужна дыхалка. Вот решила бегать. Теперь втянулась и делаю это с удовольствием. Бегаю, чтобы расслабить разум.

Про онлайн-старт от «ЭФКО» узнала из профиля в Instagram платформы S10.run. Эти 10 км большую часть времени бежала по лесу. Просто ориентировалась по километражу. Люблю бегать по грунту.

Участвовала в забеге именно онлайн впервые. Было интересно не просто устроить пробежку, а сравнить свой результат с другими бегунами. На следующие выходные после старта «ЭФКО» тоже пробежала 10 км в компании онлайн-бегунов».

Александр Елисеев, Воронеж. Время в протоколе – 44:47

«Узнал про Biruch Run на странице Сергея Иванова в Instagram (Сергей Иванов – марафонец, исполнительный директор, член совета директоров ГК «ЭФКО»).

Но мне было сложно бежать, так как забег на 10 км от «ЭФКО» я вписал в групповой забег на 18 км. Сложно было определить, в каком отрезке бежать именно на скорость. По совету решил, что это будут 7-17 км. Но уже на 5 км были мысли не бежать на скорость и отложить авантюру (смеётся). Но потом собрался с мыслями и ускорился. Задача была – на максимум, так как умышленно принимал участие в челлендже Biruch Run.

Данный забег получился вторым в формате онлайн. Забеги онлайн интересны. Особенно когда отменяются другие официальные старты. А у «ЭФКО» ещё и призы были. Отличная идея – наградить 10, 20 и 30 места. Планировал хотя бы в 30 попасть, но среди участников было много профи (судя по результатам).

Могу с уверенностью сказать, что онлайн-забеги нужны! И спасибо!»

Алексей Косарев, Москва. Время в протоколе – 42:26

«После нескольких лет занятий бегом расстояние в 10 км уже не воспринимается серьёзным. На низком пульсе такая дистанция проходит совершенно незаметно.

Но по причине совпадения дат забега «ЭФКО» и последнего этапа Кубка S10 «Дыхалка осени» готовился бежать «на все деньги», чтобы завершить беговой сезон с новым личным рекордом. И всё получилось!

Забеги на скорость до 10 км включительно выполняю, как правило, в сквере недалеко от дома. В нём есть закольцованная велодорожка протяженностью чуть больше километра. Она имеет в среднем нулевой перепад высот и многократно проверена на соответствие условиям онлайн-забегов в S10.

В текущих условиях онлайн-забеги сильно мотивируют и позволяют соревноваться со всем миром, не ограничивают жесткими временными рамками и не требуют наличия медицинского допуска к участию.

Участвовать в онлайн-забегах начал сразу после регистрации на портале S10, стараясь вписать их в тренировочный план. Для меня онлайн-забеги – великолепная альтернатива массовым стартам, так как я люблю бегать один, погружаясь в свои мысли».

Максим Злобин, Москва. Время в протоколе – 40:08

«Пробежал Biruch Run офлайн и впервые побывал в гостях у «ЭФКО». В субботу проводилось мероприятие в офисе, а в воскресенье сам забег.

Единственное, что раньше знал об этой компании, – то, что они производят всякие масла и йогурты. А оказалось, что «ЭФКО» много вкладывает в выращивание и производство растительного мяса. На встрече в офисе даже была фуршетная зона с различными блюдами из растительного мяса.

Сергей Иванов открывал мероприятие, рассказывал о мотивации бегунов, зачем люди приходят в бег и что это им даёт. После выступлений спикеров начался вечер бардовской песни.

В общем, душевно поговорили и поразмышляли о нашем времени через призму абсолютно разных людей. И без всяких официальных презентаций.

На следующий день бежали 10 км по специально размеченной трассе на набережной Москвы со стороны Лужников. Был пункт питания, номера, майки от «ЭФКО», медали. Получилось очень уютно, лампово. После забега мы пошли в ресторанчик, где ещё раз поболтали на тему бега.

Получилась такая двухдневная программа, чем-то похожая на ретрит – прямо в центре Москвы. Я бы теперь с радостью побывал в Бирюче, где находится инновационный центр «ЭФКО». Слышал, что у них там сосредоточены все разработки и исследования. А ещё есть собственная инфраструктура для бега. Хочется посмотреть на всё это своими глазами».

Компания «ЭФКО» устраивает онлайн-забеги с самого начала пандемии. Потому что в эпоху, когда большинство массовых стартов либо перенесены, либо отменены совсем, важно чувствовать, что ты не одинок.

Вокруг много бегающих людей. Начали они бегать вчера или десять лет назад – это совсем не важно. Важно, что вы вместе и даже во время пандемии можете соревноваться онлайн и мотивировать друг друга.

Biruch Run стал последним забегом из трёх в рамках Кубка Эфко 2021. Самым быстрым бегуном по итогам всех стартов стал Дмитрий Неделин – в качестве награды он получил 100 тысяч рублей.

Но на этом всё не заканчивается! До встречи на Кубке Эфко 2022! Следите за анонсами на странице «ЭФКО» в Instagram! И помните – нет ничего невозможного!

#efkochallenge #biruchrun

Все фото в тексте: из личного архива людей