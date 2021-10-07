  • 7 Октябрь 2021
USD 08.10.2021 72.2854 -0.2828
USD ММВБ 19:19 71.7352  
EUR 08.10.2021 83.6053 -0.3198
EUR ММВБ 19:19 82.9095  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Регистрируйся на Biruch Run и пробеги 10 км вместе с сотнями бегунов по всему миру

Автор:

Темы дня

Онлайн-забег является частью ежегодного Кубка Эфко. Организатор – компания «ЭФКО».

В прошлые выходные прошёл Лондонский марафон. Впереди – Чикаго и Бостон. Сотни и тысячи людей съезжаются из разных уголков планеты на эти старты ради того, чтобы прочувствовать безумный праздник бега. Чтобы разделить со всеми напряжение и радость финиша. Чтобы убедиться – ты не одинок.

У тебя есть шанс почувствовать то же самое, не выезжая в другие страны! Регистрируйся на онлайн-забег Biruch Run и пробеги 10 км вместе с сотнями бегунов по всему миру – https://s10.run/biruchrun

Biruch Run пройдёт уже в эти выходные – 9 и 10 октября. Забег организовала компания «ЭФКО», чтобы поддержать беговое сообщество. Во время, когда массовые старты поголовно переносят и отменяют, а поездка в Лондон становится настоящим квестом.

Для участия в забеге не нужно собирать чемодан, готовить пачку документов и приличную сумму денег. Важно лишь вовремя зарегистрироваться, выбрать удобные для себя место/время и нажать кнопку «старт» в Strava. Все правила участия подробно описаны по той же ссылке – https://s10.run/biruchrun.

В «ЭФКО» сделали всё, чтобы максимально приблизить забег к обычному старту. Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях. Трёх самых быстрых, а так же бегунов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы.

Плюс Biruch Run – завершающий этап ежегодного Кубка Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Первые два прошли весной и летом. Для победителей по итогам трёх стартов тоже подготовлены специальные подарки от «ЭФКО». Самый быстрый бегун по итогам всех стартов получит 100 тысяч рублей.

Регистрируйся прямо сейчас! Подари себе такой простой, но такой настоящий праздник бега!

#efkochallenge #biruchrun

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.10.21
    «МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке
    06.10.21
    «Жилье продолжит дорожать»: каким будет 2021 год для недвижимости Петербурга
    05.10.21
    Архитектурный проект Приморского УПК получил «золото» на международном фестивале «Зодчество»
    04.10.21
    Как правильно написать отчет по практике
    30.09.21
    Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.
    28.09.21
    Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт
    27.09.21
    Кольцо с бриллиантом: почему его хотят все женщины?
    24.09.21
    Что делать, если сломался замок?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram