Регистрируйся на Biruch Run и пробеги 10 км вместе с сотнями бегунов по всему миру

В прошлые выходные прошёл Лондонский марафон. Впереди – Чикаго и Бостон. Сотни и тысячи людей съезжаются из разных уголков планеты на эти старты ради того, чтобы прочувствовать безумный праздник бега. Чтобы разделить со всеми напряжение и радость финиша. Чтобы убедиться – ты не одинок.

У тебя есть шанс почувствовать то же самое, не выезжая в другие страны! Регистрируйся на онлайн-забег Biruch Run и пробеги 10 км вместе с сотнями бегунов по всему миру – https://s10.run/biruchrun

Biruch Run пройдёт уже в эти выходные – 9 и 10 октября. Забег организовала компания «ЭФКО», чтобы поддержать беговое сообщество. Во время, когда массовые старты поголовно переносят и отменяют, а поездка в Лондон становится настоящим квестом.

Для участия в забеге не нужно собирать чемодан, готовить пачку документов и приличную сумму денег. Важно лишь вовремя зарегистрироваться, выбрать удобные для себя место/время и нажать кнопку «старт» в Strava. Все правила участия подробно описаны по той же ссылке – https://s10.run/biruchrun.

В «ЭФКО» сделали всё, чтобы максимально приблизить забег к обычному старту. Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях. Трёх самых быстрых, а так же бегунов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы.

Плюс Biruch Run – завершающий этап ежегодного Кубка Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Первые два прошли весной и летом. Для победителей по итогам трёх стартов тоже подготовлены специальные подарки от «ЭФКО». Самый быстрый бегун по итогам всех стартов получит 100 тысяч рублей.

Регистрируйся прямо сейчас! Подари себе такой простой, но такой настоящий праздник бега!

#efkochallenge #biruchrun