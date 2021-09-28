Не важно, за сколько ты пробежишь 10 км, за полтора часа или за тридцать минут – эффект будет одинаковым! Чувство настоящей радости и счастья на финише! Потому что сильные эмоции мы испытываем только через преодоление. Сначала нужно чуть-чуть напрячься, чтобы потом вздохнуть полной грудью и понять, какая жизнь на самом деле классная штука.

Не улыбался сегодня с утра себе в зеркало? Что-то не получается? Регистрируйся на онлайн-забег Biruch Run и убедись сам, что бег меняет жизнь – https://s10.run/biruchrun

9 и 10 октября сотни бегунов по всему миру выйдут на онлайн-забег на 10 км от компании «ЭФКО». Будь вместе с ними! Трёх самых быстрых, а так же бегунов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы от «ЭФКО». Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях.

Biruch Run – последний этап ежегодного Кубка Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Первые два прошли весной и летом. Для тех, кто принял участие во всех трёх забегах, подготовлены специальные подарки от «ЭФКО». Самый быстрый бегун по итогам всех стартов получит 100 тысяч рублей.

Но на самом деле – какая разница, кто быстрее? Важно, чтобы все мы начинали свой день с улыбки! Регистрируйся на Biruch Run прямо сейчас, не откладывай любовь к жизни на завтра!

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