Эфко Challenge Biruch Run: бег, который делает твою жизнь лучше

Всё это истории людей, которые стали участниками онлайн-забега Biruch Run на 5 км от компании «ЭФКО». Он прошёл 14 и 15 августа на базе платформы S10.run.

Онлайн-старт – это возможность зарегистрироваться и бежать в абсолютно любом месте, но при этом соревноваться с людьми по всему миру.

Biruch Run – не единственный подобный забег. В 2021 году проходит отдельный Кубок Эфко, который состоит из трёх онлайн-забегов. Весной бежали «Таманскую милю», летом Biruch Run, а осенний старт будет объявлен чуть позже в социальных сетях компании.

Компания «ЭФКО» не первый год поддерживает беговое движение в России, потому что её сотрудники уверены, что бег меняет жизнь в лучшую сторону и помогает справиться с любыми трудностями. Дистанцию для стартов специально выбирают маленькую, чтобы больше людей могли сделать шаг к изменениям.

Рассказывает Анна Титоренко (бежала Biruch Run в Петербурге):

«Моя любовь к бегу родилась в муках. Мы с коллегами из Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга решились сдать ГТО, а бег – одна из дисциплин.

Помню, бегу по красивому стадиону: в боку колет, в горле пересохло. Одни коллеги добежали уже, другие сошли с дистанции… Я добежала всю дистанцию и вдруг почувствовала такой кайф, такой прилив счастья и удовольствия, до сих пор не отпускает. Тогда поняла, что бег – это моё. С тех пор бегаю в удовольствие везде, где бы ни была, в разных уголках страны.

Особым периодом для бега стала первая коронавирусная весна. Я была пресс-секретарём вице-губернатора Правительства Санкт-Петербурга Евгения Ивановича Елина, а еще у меня семья, в ней двое деток (тогда 4 и 8 лет). Мне нужно было совместить практически круглосуточную работу в период работы штаба по борьбе с ковидом, бесконечные запросы журналистов/моего руководителя и семью. Я убегала, бегала, бегала, теряя по пути нервозность, напряжение, суету, и наполнялась ощущением только моей свободы, уверенности в себе и новыми идеями. Бег помог пережить трудное время.

Biruch Run – мой первый онлайн-забег на платформе S10.run. В субботу пробежала медленнее, в воскресенье быстрее, и это для меня уже маленькая, но снова победа над собой. Уже записалась на следующий онлайн-старт #AllRunnersMatter.

Кроме бега у меня ещё пауэрлифтинг, большой теннис и баскетбол. Цель на ближайшее будущее – выйти на тренировки с Дежурным тренером S10.run. Благодаря бегу ещё и много чудесных книг слушаю!

«Каким бы скучным ни было действие, когда повторяешь его изо дня в день, оно приобретает некую медитативную сущность», – написал Харуки Мураками. Вот и я медитирую в движении и желаю всем обрести свой спорт, свой ритм в жизни и стать счастливыми!»

Фото: из личного архива

Рассказывает Малика Абдыкалыкова (бежала Biruch Run в Лондоне):

«В онлайн-забеги на платформе S10.run меня втянул папа – Талгат Абдыкалыков. Он занимается бегом регулярно уже несколько лет и, кстати, тоже бежал Biruch Run. Я бежала в Лондоне, а он в Астане. Но мы оба в одном протоколе. Бег – это наше совместное семейное хобби.

Я начала бегать регулярно с прошлого года. Сейчас у меня строгое расписание – тренируюсь по четыре раза в неделю, готовлюсь к Лондонскому марафону, который в этом году пройдёт 3 октября.

Может быть, получится встретиться на марафоне с создателем платформы S10.run Юрием Строфиловым. Я читала его книгу «Не про бег», мне она очень понравилась. Книгу мне тоже подарил папа.

Большие дистанции, как полумарафон и марафон, ещё ни разу не бегала. С папой бегала 10 км. Потом у нас на работе в банке в Лондоне каждый год проводится корпоративный забег, но там тоже маленькая дистанция 6 км. Все сотрудники банков собираются и толпой бегут. Я участвовала три раза.

Бег на самом деле очень положительно влияет на жизнь. Я это замечаю на себе после каждой пробежки – даже небольшой, как 5 км Biruch Run. Ты бежишь, и у тебя будто весь груз с плеч уходит, голова становится чистой. Если есть какие-то вопросы, которые не можешь решить или сомневаешься, то во время пробежки ответы сами приходят.

А ещё бег очень помогает для поиска новых знакомств. Выкладываю свои пробежки в соцсети, и мне люди часто пишут, что хотят начать бегать. И раз! Вы встречаетесь и начинаете бегать вместе! У меня в Telegram даже есть свой беговой клуб. Там буквально 20 человек друзей и знакомых. Мы делимся пробежками, и это тоже очень вдохновляет».

Фото: из личного архива

Рассказывает Сергей Полянский (бежал Biruch Run в Стокгольме):

«Biruch Run – не первый мой онлайн-забег. Мне нравится бегать онлайн. Во-первых, это удобно, можно выбрать хорошее место и удобное для себя время.

Я обычно бегу не там, где тренируюсь. Выбираю красивое место, это добавляет эмоций.

Сейчас 5 км бежал в парке Хага в северной части Стокгольма, рядом с дворцом кронпринцессы. Красивое место. Результат свой порадовал, улучшил его на полторы минуты».

Фото: из личного архива

Одновременно с онлайн-забегом Biruch Run на старт вышли сотрудники «ЭФКО» и хорошие друзья компании. Они пробежали 5 км офлайн в городе Алексеевка Белгородской области, где находится инновационный центр «Бирюч». В 2020 году здесь уже проводился спортивно-интеллектуальный кэмп для бегунов. В 2021 решили продолжить развивать это направление.

Территория ИЦ «Бирюч» – это настоящее эко-пространство с идеальными условиями для научной работы. Центр стал крупнейшим частным инновационным центром в России, где люди с комфортом живут и работают на природе, вдали от городской суеты.

Порвал ленточку в «Бирюче» Иван Бирюзов:

«На время всегда сложно бежать. Хоть 5 км, хоть марафон. Старался бежать. Но к старту специально никак не готовился. Был в гостях у «ЭФКО» впервые, всё очень понравилось. Как встретили, обстановка и всё, что там было. Экскурсии, знакомства с интересными людьми. Лекции. И особенно песни под гитару. Спасибо за приглашение Сергею Иванову (марафонец, исполнительный директор «ЭФКО») и Юрию Строфилову (создатель S10.run). Всё было супер!»

Фото: из личного архива

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