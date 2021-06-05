Друг S10.run Юлия Рыжанкова взяла серебро на Чемпионате России по бегу на 100 км

Друг S10.run и постоянная участница наших еженедельных онлайн-забегов S10 Challenges Юлия Рыжанкова взяла серебро на Чемпионате России на 100 км!

С Юлией Рыжанковой мы дружим давно – она бегает онлайн-старты аж с 6 июня 2020 года. Встраивает в них тренировки. По её словам, благодаря челленджам тренировки проходят более эффективно – онлайн-забеги помогают выполнить «работу» качественней.

Сегодня Юля бежала 100 км первый раз в жизни. Говорит, что первые 75 км дались неплохо. А потом, увы, начались проблемы со здоровьем, пришлось три раза остановиться в туалет. Темп стал падать. А последние 10 км Юле пришлось совсем сложно – дотерпеть, добежать, доползти.

Сейчас Юля едет в Макдоналдс, и команда S10.run желает ей самого сочного и самого вкусного бургера!