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«Охота на лис»: как заняться спортивной радиопеленгацией

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© Фото: pxhere

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Если вам нравятся занятия спортом на природе, попробуйте добавить в свой список активностей радиопеленгацию. Азартные соревнования развивают самые разные навыки и способны увлечь любого человека независимо от возраста и уровня подготовки.

В чём суть «охоты на лис»

Соревнования по спортивной радиопеленгации начали проводиться в 50-х годах прошлого века, и в нашей стране они быстро завоевали популярность. Суть их сводится к поиску спрятанных на пересечённой местности радиопередатчиков. Для этого используется специальный радиоприёмник с антенной направленного действия — радиопеленгатор. Спортсмену необходимо выбрать оптимальный маршрут поиска радиопередатчиков, как можно быстрее обнаружить их все и финишировать.

Образное название «охота на лис» распространено в разных языках. А ещё спортивную радиопеленгацию часто называют шахматами на бегу — за необходимость постоянно прорабатывать и корректировать стратегию поиска. И это далеко не единственный навык, который нужен радиоспортсмену: важны знания по радиотехнике и физике распространения радиоволн, умение читать карту и ориентироваться на местности, а также, конечно, выносливость и техника бега.

Экипировка и снаряжение

Кроме пеленгатора, у спортсмена есть с собой:

  • компас;
  • спортивная карта местности, на которой указано приблизительное расположение «лис»-радиопередатчиков;
  • чип электронной отметки — с его помощью спортсмен отмечается на контрольных пунктах после обнаружения передатчика.


Поскольку соревнования проводятся на пересечённой местности, участникам нужно иметь соответствующую экипировку: «внедорожные» кроссовки и прочные спортивные костюмы, мужские либо женские. Важно, чтобы костюм был сделан из современного высокотехнологичного материала, который, с одной стороны, защищает от непогоды, а с другой — эффективно отводит пот от тела.

Соревнования

Организаторы соревнований предварительно подготавливают трассу в лесу или горах. Они устанавливают 4–5 контрольных пунктов с передатчиками, а также оборудуют стартовый и финишный коридоры.

Каждый контрольный пункт оснащается заметной оранжево-белой призмой, передатчиком и станцией электронной отметки, к которой спортсмен должен поднести свой чип для считывания. Передатчики включаются друг за другом на одной и той же частоте и в течение минуты транслируют свой позывной. Ещё один передатчик установлен на финише и работает непрерывно на отдельной частоте. Он нужен для безопасности участников: если радиоспортсмен заблудится, то сможет ориентироваться на сигнал и выйти к концу трассы.

Перед стартом участник получает спортивную карту с примерным расположением передатчиков. По карте и компасу спортсмен входит в зону действия передатчика радиусом около 100 м и начинает его пеленговать. По максимуму сигнала при вращении пеленгатора можно определить направление, а по силе сигнала — расстояние.

Соревнования проходят в разных возрастных категориях — от 6 до 90 лет. Кроме классической «охоты на лис», популярностью пользуется спринт — динамичная и зрелищная разновидность, которая может проводиться в городских парках. Контрольных пунктов в спринте вдвое больше, а расстояния между ними меньше.

Соревнования по спортивной радиопеленгации проводятся в различных городах России. Так, осенью пройдут турниры в Дзержинске, Пензе, Одинцово и Ставрополе. А Международный союз радиолюбителей (IARU) организует международные соревнования, в том числе первенства Европы и мира. Российские спортсмены традиционно входят в число лидеров и возвращаются домой с медалями.

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