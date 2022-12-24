Хоккеист Александр Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий “Вашингтон Кэпиталз”, был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает тв360, спортсмен забросил две шайбы и отличился голевой передачей в матче против “Виннипег Джетс”. Все игроки команды соперника пожали Овечкину руки и поздравили, как одного из лучших бомбардиров НХЛ.

Александр Овечкин превзошел легендарного хоккеиста Горди Хоу, благодаря одному из голов в 802-м в рамках НХЛ. Он стал вторым в списке лучших бомбардиров лиги, который возглавляет канадец Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.

Россиянин стал третьим хоккеистом Национальной хоккейной лиги, когда забил 800 шайб. Свою 801 шайбу в НХЛ Овечкин забросил в матче с “Виннипег Джетс”, таким образом поравнявшись по результатам с Хоу.