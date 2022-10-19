Эксперт рассказал, к чему может привести отстранение России и Белоруссии от Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недавно заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов. По словам главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева, такое решение угрожеает самой сути олимпийского движения.

В беседе с тв360 Алексеев рассказал, что раньше во время проведения игр конфликты вообще приостанавливались. По его словам, Олимпиада — такое явление, которое должно быть вне политики.

Также он отметил, что санкции не могут быть наложены на олимпийский комитет России. На это нет юридических оснований и актов международного спортивного права.

Алексеев отмечает, что решения, принятые по отношению к российским и белорусским спортсменам, являются исключительно политическими и не обусловлены юридически. А текущие действия МОЙ могут привести к расколу в олимпийском движении.