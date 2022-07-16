В петербургском состязании по триатлону «Медный всадник» примут участие более 2,5 тысяч спортсменов

В Северной столице стартовало международные соревнование по триатлону «Медный всадник». Турнир будет длиться три дня. В нем примут участие более 2,5 тысяч человек.

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, на кануне стартовало соревнование по триатлону под названием «Медный всадник». Соревноваться в рамках турнира будут как профессионалы, так и любители в разных возрастных категориях.

В субботу, 16 июля, пройдет соревнование самых юных участников. Также пройдет состязание среди женщин. В пятницу были определены победители в эстафете и спринте Первенства России и Чемпионата и первенства Петербурга.

В основной день, 17 июля, осуществится соревнования по триатлону среди любителей, а также этап Кубка России на средней дистанции.