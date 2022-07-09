В матче легенд на “Петровском” “Зенит” обыграл “Спартака”

В Петербурге прошел матч легенд “Зенита” против ветеранов “Спартака”, в которым петербургский клуб одержал уверенную победу.

В пятницу, 8 июля, на стадионе “Петровский” прошел матч, в котором “Зенит” обыграл “Спартак”. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. Об это сообщает 78.ru. На поле также был Андрей Аршавин, который повторил вместе с Кержаковым легендарный кувырок через друг друга, в честь забитого гола. В годы выступления за “Зенит” футболисты таким образом праздновали победу.

Также сообщается, что желающих посмотреть на игру ветеранов оказалось крайне много. Это привело к большим очередям на входе на стадион.

Напомним, что 9 июля, на "Газпром Арене" состоится матч между "Зенитом" и московским "Спартаком" за Суперкубок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России. Помимо них на "Газпром Арене" перед игрой пройдут выступления певицы МакSим и группы "Ленинград".