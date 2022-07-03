Стало известно, что Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России.

Ранее было объявлено, что матч откроют выступления певицы МакSим и группы «Ленинград».

Перед стартом матча гостей ждет развлекательная программа, которая начнется в 16:00. Будут проводится футбольные конкурсы, розыгрыши призов, игры для детей, аквагрим, автограф-сессия с амбассадорами Суперкубка России, а также возможность отправить почтовую открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны. Об этом пишет sport-express.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля в 19:00.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в участники из Петербурга примут участие в летних игрвх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые пройдут в Сочи 2 и 3 октября.