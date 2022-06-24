В преддверии соревнований в Сочи петербургские паралимпийцы показали высокие результаты

Петербургских спортсменов с гордостью встретили после «Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Они показали высокие результате перед соревнованиями в Сочи и достойно представили свой регион.

Одна из первых санкций, которая была введена западными странами против России, была в адрес спортсменов. Им запретили участвовать на Зимних Паралимпийских играх и представлять свою страну. Однако Правительство России в ответ на введение ограничений, решило организовать собственные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые состоялись в Ханты-Мансийске.

От Петербурга бороться за победу поехали два участника. Иван Васильев занял 4 место в горнолыжном спорте. А Анна Карпушина забрала серебро в кёрлинге. Они получили региональные выплаты в том размере, как если бы они участвовали в Паралимпиаде, сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заметил, что летние игры паралимпийцев станут ещё одним масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”.

«Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд», - считает Чернышенко.

Впереди у спортсменов игры паралимпийцев в Сочи с 2 по 9 октября. В спортивную программу входят девять видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Петербургские паралимпийцы очень надеются, что попадут в состав сборной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что спортсмены из Петербурга могут принять участие в соревнованиях в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».