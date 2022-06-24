  • 24 Июнь 2022
USD 25.06.2022 53.3234 -0.0344
USD ММВБ 19:15 53.3256  
EUR 25.06.2022 55.9640 -0.0246
EUR ММВБ 19:15 56.1074  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В преддверии соревнований в Сочи петербургские паралимпийцы показали высокие результаты

Автор:

Фото: pxhere
© Фото: pxhere

Темы дня

Петербургских спортсменов с гордостью встретили после «Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Они показали высокие результате перед соревнованиями в Сочи и достойно представили свой регион.

Одна из первых санкций, которая была введена западными странами против России, была в адрес спортсменов. Им запретили участвовать на Зимних Паралимпийских играх и представлять свою страну. Однако Правительство России в ответ на введение ограничений, решило организовать собственные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые состоялись в Ханты-Мансийске.

От Петербурга бороться за победу поехали два участника. Иван Васильев занял 4 место в горнолыжном спорте. А Анна Карпушина забрала серебро в кёрлинге. Они получили региональные выплаты в том размере, как если бы они участвовали в Паралимпиаде, сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. 

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заметил, что летние игры паралимпийцев станут ещё одним масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”. 

«Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд», - считает Чернышенко.  

Впереди у спортсменов игры паралимпийцев в Сочи с 2 по 9 октября. В спортивную программу входят девять видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Петербургские паралимпийцы очень надеются, что попадут в состав сборной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что спортсмены из Петербурга могут принять участие в соревнованиях в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram