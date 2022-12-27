РФС отклонил жалобу “Зенита” об отстранении игроков после массовой драки в Кубке России

Представители петербургской футбольной команды “Зенит” подали апелляцию в Российский футбольный союз с целью сократить дисквалификацию своих спортсменов и сохранении наказания для игроков московского “Спартака”.

Однако апелляционный комитет РФС принял решение отклонить жалобу сине-бело-голубых касательно решения контрольно-дисциплинарного комитета. Об этом сообщает Neva.Today.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Кубка России по футболу футболисты “Зенита” и “Спартака” после финального свистка устроили массовую драку.

В результате столкновения были удалены Соболев, Николсон, Селихов со стороны “Спартака” и Барриос, Малком и Родригао из “Зенита”. Каждый получил шестиматчевую дисквалификацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что мачт между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который проходил в рамках Кубка России, был крайне напряженным. После свистка об окончании игрового времени на поле вспыхнула массовая драка с участием игроков и тренерских штабов.