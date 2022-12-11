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Анкалаев остался в недоумении от решения судей UFC

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© Фото: pxhere

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В Лас-Вегасе завершился бой за чемпионский титул американского промоушена UFC в полутяжелом весе. В поединке встретились российский боец Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. Результатом противостояния стала ничья.

Поединок продлился пять раундов. Судьи посчитали, что соперники были равны, поэтому матч завершился ничьей. Бойцы получили по одному голосу от судей, третий рефери не смог выбрать победителя. Об этом сообщает телеканал 360.

Однако после оглашения результата Блахович заявил, что пояс должен принадлежать Анкалаеву. С ним согласился и Магомед. Результат привел его в недоумение, у него “просто нет слов”.

Напомним, что 30-летний Анкалаев в профессиональной карьере провел 20 поединков. На его счету 18 побед, одно поражение и одна ничья. Блахочиву 39 лет. За свою карьеру ему удалось одержать 29 побед, девять раз он проиграл и один поединок закончился вничью.

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