Гостевая встреча для СКА закончилась разгромом

Петербургский клуб СКА одержал разгромную победу над подмосковным «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:0. Четыре шайбы удалось забить, находясь в большинстве.

В субботу, 15 октября, СКА съездил в гости к подмосковному “Витязю”, За петербургскую команду дублем отличился Марат Хайруллин, также руку к разгромной победе приложили Степан Фальковский, Дмитрия Яшкин и Алекс Грант. Для последнего эта шайба стала дебютной в составе петербуржцев.

Напомним, что в этом сезоне КХЛ команды встретились во второй раз. Первый матч между командами также закончился победой СКА со счетом 4:3.

Отметим, что СКА закрепился на лидерской позиции в турнирной таблице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге состоялся хоккейный матч между местным “СКА” и командой “Динамо Минск”. Петербуржцы смогли одержать победу, забив в дополнительное время.